Bebeğin Şüpheli Ölümü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde aniden rahatsızlanan bir bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde evinde aniden rahatsızlanan bir bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaşan U.C.D. adlı 1 yaşındaki erkek bebek, 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebek
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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