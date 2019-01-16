Son Dakika Haberleri: Bebeğin Şüpheli Ölümü

Bebeğin Şüpheli Ölümü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde aniden rahatsızlanan bir bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bebeğin Şüpheli Ölümü, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde aniden rahatsızlanan bir bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaşan U.C.D. adlı 1 yaşındaki erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Çorlu, Bebek, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:21:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebeğin Şüpheli Ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]