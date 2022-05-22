Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı - Son Dakika
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Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı

22.05.2022 14:03

Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı Düzce'de 2 günlük bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu.

Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı

DÜZCE - Düzce'de 2 günlük bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu. Bebeğini ve 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak panikle evden çıkan anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Aziziye Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce doğum yaptığı öğrenilen E.D., bebeğinin üşümemesi için elektrikli ısıtıcıyı açtı. Bir süre sonra ısıtıcıdan alev çıktığını gören genç kadın, bebeğini ve 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak, panikle evden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Korku dolu anlar yaşayan E.D.'de gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı sırada sağlık ekipleri ise fenalaşan E.D.'yi sakinleştirmeyi çalıştı. Yangın sebebiyle evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı
Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı
Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı
Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğin üşümemesi için açılan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı - Son Dakika


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