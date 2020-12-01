Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaşan annenin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaşan annenin ifadeleri ortaya çıktı

01.12.2020 17:52
Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaşan annenin ifadeleri ortaya çıktı, System.String[]

Kartal'da 1 buçuk yaşındaki çocuğuna alkol içirip, elinde sigara vererek fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle hakkında "çocuğunu kasten yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan annenin emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Kartal'da 1 buçuk yaşındaki çocuğuna alkol içirip, elinde sigara vererek fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle hakkında "çocuğunu kasten yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan annenin emniyet ifadeleri ortaya çıktı. "Ben alkol kullanmıyorum. Çocuğumu hiçbir şekilde böyle ortamlara sokmuyorum. Sigara içilen evlere bile götürmüyorum" diyerek kendini savunan F.Ü., söz konusu fotoğrafları kuzeninin çektiğini iddia etti. Kuzeni ise fotoğrafı mizah amaçlı çektiğini söyledi.

Bir süre birlikte olduğu F.Ü.'den çocuk sahibi olan B.B., 1 buçuk yaşında bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Henüz 1 buçuk yaşındaki bebeği K.B.'nin hayatından endişe duyduğunu kaydeden baba, çocuğunun kendisine verilmesi ya da annesi F.Ü.'den alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti.

Suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı anne F.Ü. hakkında "çocuğunu kasten yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından soruşturma başlattı.

"YUMURTA BAĞIŞI YAPTIM"

Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren anne F.Ü., "B.B. benim öz oğlum olan K.B.'nin babasıdır. Bizim aramızda resmi nikah yoktur. Nikah istememe rağmen nikah yapmamıştır. Bizim kavgalarımızın esas nedeni budur. Hakaret ve sözel şiddet gördüğüm için erken doğum yaptım. K.B., 6 aylık doğdu. Çocuk doğduktan sonra da bunlar devam etti. Ben en son 2018 yılında Kıbrıs'a gittim. Bahsedildiği gibi hiçbir şekilde yumurtalarımı satmadım. Ben sadece çocuğu olmayan 2 ya da 3 aileye umut olmak amacıyla yumurta bağışı yaptım. Bunu Kıbrıs'ta yasal yollarla yaptım. Kaçak hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle ücret karşılığında yapmadım" dedi.

Evlere ve ofislere temizliğe gittiğini belirten şüpheli, "Bebeğimi kuzenim M.A. ve iki kız arkadaşıma bırakıyordum. Onlara güvendiğim ve bırakacak yerim olmadığı için bıraktım. Ben de bir şekilde geçimimi sağlamak zorundaydım. Ben alkol kullanmıyorum. Çocuğumu hiçbir şekilde böyle ortamlara sokmuyorum. Sigara içilen evlere bile götürmüyorum. Bahse konu fotoğraflar temizliğe gittiğim bir gün oğlumu kuzenim M.A.'ya bıraktığım gün çekilmiştir. Beni arayıp arkadaşlarıyla bulaşacağını, çocuğumu da götüreceğini söyledi. Çocuğum alacağım zaman bana çocuğumun elinde rakı bardağı olan bir fotoğraf gösterdi. Bunu aynı zamanda sosyal medyada da paylaşmış. Kendisine çok kızdım, kavga ettik. Bana 'çocuğa bunu içerecek kadar cahil değilim, saçmalama sadece resim çekildik' dedi. Babası da bu fotoğraflardan haberdardır. Başta bir şey söylemedi. Daha sonra velayet davası açacağını söyledi. 'Gerekirse çocuk yuvasına gitsin, bende de kalmasın' dedi" diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli F.Ü., "Beslenmesine hep dikkat ediyorum. Benim oğlum prematüre. Ben ona iyi bakmamış olsaydım 6 aylık doğmuş bir çocuk şu anki gelişiminde olmazdı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğumun bende kalmasını istiyorum. Kesinlikle devlet korumasına vermek istemiyorum. Bir çocuğun yeri annesinin yanıdır. B.B.'nin bunu yapmasındaki amaç, benim çocuğuma olan düşkünlüğümü bildiği için bu yaptıklarına boyun eğip ona geri dönmemi istemesidir" dedi.

"ESPRİ OLSUN DİYE ÇEKTİM"

Bebeğin alkol şişesiyle fotoğrafını çektiği iddia edilen F.Ü.'nün kuzeni M.A. ise, "Bahse konu fotoğrafın çekildiği gün kız arkadaşlarımla dışarı çıkacaktım. F.Ü.'nün işi uzayınca çocuğu da yanımda götürdüm. Oturduğumuz yer alkollüydü ancak ailelerin de geldiği çocuk parkının olduğu bir restorandı. Yemek yerken yanında alkol de aldık. K.B. kucağımdayken espri olsun diye rakı bardağıyla fotoğraf çekildik. Ama ağzına değdirmedim. Amacım sadece mizahtı. Kesinlikle çocuğa alkol içirmedim. F.Ü. fotoğrafı görünce bana tepki gösterdi, aramız bozuldu ancak daha sonra konuşarak düzelttik. Ben pişman oldum. Bir daha kesinlikle mizah amaçlı dahi olsa böyle bir şey yapmam" dedi.

(İHA)

Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaşan annenin ifadeleri ortaya çıktı

Sigara, Kartal, Çocuk, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaşan annenin ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika


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