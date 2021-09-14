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Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

14.09.2021 15:31
Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Avcılar'da bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi. Annenin psikolojik durumuna ilişkin mahkemeye ulaşan yeni raporda, "vekaleten hastalık" (Aile çocukta bir hastalık varmış gibi yapmakta ya da hastalık oluşturmakta ve hasta çocuğu doktora götürmekte) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olduğu belirtildi. Mahkeme, yeni raporun ardından sanığın cezai ehliyetine ilişkin rapor alınmasına hükmetti.

Avcılar'da 2 yaşındaki öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi K.'nın davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, dosyaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporun eklendiğini belirtti. Raporda anne Ezgi K.'nin polis merkezinde verdiği ifadesine değinilerek, "Küçük çocuğun burnunun, ağzının ve kulağının iç kısmına ve göbek deliğine evdeki şırınga iğnesini batırarak kanama meydana getirme, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar meydana getirme, kafa kısmına, gözlerinin alt kısmına, bacakları ve göğüs kısmına jiletle kesiler yapma eylemlerine ilişkin açıklamaları ile çocuğun muayene bulgularının uyumlu olduğu" belirtildi. Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde eylemlerin yaşamsal tehlikeye neden olacak nitelikte olmadığı ancak eylemlerin devam etmesi halinde yaşamsal tehlike meydana gelebileceği belirtildi. Olayların meydana geldiği tarihte annenin herhangi bir psikolojik rahatsızlığına ilişkin bulgu olmadığı da ifade edilen raporda, sanık annenin polis merkezinde çocuğuna yaptığını söylediği eylemlerin vekaleten hastalık "Munchausen by Proxy" (Aile çocukta bir hastalık varmış gibi yapmakta ya da hastalık oluşturmakta ve hasta çocuğu doktora götürmekte) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olduğu belirtildi.

Savunması sorulan sanık anne, "Zaten eşim de şikayetini geri çekmiştir. Gerekirse adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, ara kararında sanık hakkında Munchausen by Proxy "vekaleten hastalık" olarak belirtilen duruma ilişkin dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığıyla ilgili rapor istenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne Ezgi K.'nın polis merkezinde verdiği ifadesi aktarılmıştı. İddianamede anne Ezgi K'nın çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü belirtilmişti. İddianamede anne Ezgi K.'nın çocuğunun burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu, bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği anlatılmıştı. Anne Ezgi K.'nın bebeği hastanede tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte ettiği, durumu fark eden doktorun baba Eray K.'yı uyardığı da iddianamede açıklanmıştı. Anne Ezgi K.'nın polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiğinin anlatıldığı iddianamede, sanık hakkında 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi
Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi
Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

Adli Tıp, Avcılar, Mahkeme, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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