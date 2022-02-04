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Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar - Son Dakika

Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar

04.02.2022 15:23
Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar

Avcılar'da bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği öne sürülen annenin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık anne hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Avcılar'da farklı zamanlarda 2 yaşındaki öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi K.'nın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki Eray K., avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Ezgi K. ise duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

MÜTALAADA SANIĞIN 20 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, tutuklu sanık Ezgi K.'nın 2 Kasım 2017 tarihinde doğurduğu mağdur E.M.K.'ya bir türlü ısınamamasının üzerine onu öldürmeye karar vermesi, bu kapsamda Kasım 2017 ve Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumdaki mağdura yönelik işlediği eylemleri gerekçesiyle, tutuklu sanık hakkında 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep edildi.

Duruşmada müşteki baba ve avukatları mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin 3 senedir tutuklu olduğunu da belirterek mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre talep ettiler. Mahkeme, tutuklu sanık Ezgi K.'nın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne Ezgi K.'nın polis merkezinde verdiği ifadesi aktarılmıştı. İddianamede anne Ezgi K.'nın çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü belirtilmişti. İddianamede anne Ezgi K.'nın çocuğunun burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği anlatılmıştı.

Anne Ezgi K.'nın bebeği hastanede tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte ettiği, durumu fark eden doktorun, baba Eray K.'yı uyardığı da iddianamede açıklanmıştı. Anne Ezgi K.'nın polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiğinin anlatıldığı iddianamede sanık hakkında 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet, Avcılar, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar - Son Dakika


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