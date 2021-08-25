Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı

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2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu. Ardından kızları olacağını açıklayan çiftten Erturan, delta varyantına yakalandı.

"BEBEK DE İYİ"

5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde konuştu.

AŞININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." ifadelerini kullandı.