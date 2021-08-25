2014 yılında merhum Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu. Ardından kızları olacağını açıklayan çiftten Erturan, delta varyantına yakalandı.
5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde konuştu.
Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama semptomları azaltıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı - Son Dakika Magazin