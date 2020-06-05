Bebeğine kum yedirdi - Son Dakika

Suudi Arabistanlı bir kişi, bebeğinin vücudunun yarısını kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi.

Suudi Arabistanlı bir kişi, bebeğin vücudunun yarısını kumun altına gömdü. Baba, bebeğini kumun altına gömdükten sonra bebeğine kum yedirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepkilere neden olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu. Olay sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından, Suudi İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, çocuk haklarını ihlal eden, yaşamlarını ve davranışlarını tehlikeye atan görüntü ile ilgili acil önlemlerin alındığını duyurdu. Komisyon, çocuk haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)