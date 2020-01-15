Bebeğine teşhis konulamayan anne yardım istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bebeğine teşhis konulamayan anne yardım istedi - Son Dakika

Bebeğine teşhis konulamayan anne yardım istedi

6 saat önce

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 6 buçuk aylık Mihriban bebeğin annesi Ceylan Gedik, hasta kızına tanı konulamadığını belirterek, "O kadar çaresizim ki elimden bir şey gelmiyor.

Bebeğine teşhis konulamayan anne yardım istedi, System.String[]

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 6 buçuk aylık Mihriban bebeğin annesi Ceylan Gedik, hasta kızına tanı konulamadığını belirterek, "O kadar çaresizim ki elimden bir şey gelmiyor. Tüm doktorlara sesleniyorum; lütfen yardım edin" dedi.

Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde temizlik işleri görevlisi Atilla ve Ceylan Gedik çifti, tek çocukları olan 6 buçuk aylık Mihriban'ın iyileşebilmesi için çare arıyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Mihriban, 2 ay boyunca yoğun bakım kuvözünde kaldı. Bu sürede Mihriban'ın kalbinde doğuştan delik olduğu ve akciğerinin gelişmediği ihtimali üzerinde duruldu. Taburcu edilen Mihriban bebek, 5 buçuk aylıkken akciğerine mama kaçması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı. Burnundan akciğerine hortum takılan Mihriban, böyle beslenmeye başlandı. Mihriban bebeğe normal yollardan yemek yedirilince akciğerine gittiği ayrıca solunum yetmezliği olduğu öğrenildi. Aylardır Aydın, İzmir ve son olarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin hastalığına doktorlar teşhis koyamadı. Mihriban bebeğin PAÜ yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

"ÇOK ÇARESİZ HİSSEDİYORUM"

Hasta bebeğinin iyileşmesini bekleyen gözü yaşlı anne Ceylan Gedik, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kızına tanı konulamadığını belirten Gedik, "Çocuğuma teşhis konulamıyor. Bekleyişimiz sürüyor. Bebeğimin tedavisi için yardım istiyorum. Bebeğimin ciğerlerinin gelişmediği, kalbinin delik olduğu söylendi. Mama yediği zaman burnundan geliyor. Öksürüyor tıkanıyor. Sürekli olarak ateşleniyor. Şuan yoğun bakımda yatıyor. Çocuğum kötü durumda. Ben bir anne olarak çok çaresiz hissediyorum. Bebeğime teşhis konulsun, yardım edilsin. Sadece bize yardım edebilecek bir doktor istiyoruz. Çocuğumun durumuyla ilgili tam bir bilgi verilsin. Çok üzülüyorum. Sürekli onu düşünüyorum. O kadar çaresizim elimden bir şey gelmiyor. Tüm doktorlara sesleniyorum; lütfen yardım edin" dedi.


Denizli, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaynar suyun içine düştü, ertesi gün kahvaltı masasında fenalaştı
Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:18 Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı (3) - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:27:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebeğine teşhis konulamayan anne yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]