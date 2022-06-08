Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım - Son Dakika
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Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım

08.06.2022 22:14
Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım

Uşak'ta doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan 23 yaşındaki anne, tutuklandı. Kafatasında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan bebeğin hayati tehlikesi devam ederken annenin ifadesi ortaya çıktı. Vicdansız anne, bebeği saklamak için bahçeye koyduğunu ve geri alacağını belirterek pişman olduğunu söyledi.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin kafatasında kırık bulunan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VİCDANSIZ ANNE YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan S.Y.'nin (23) doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan S.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada verdiği ifadede anne S.Y., hamileliğini ailesinden korktuğu için sakladığını belirtti. Bebeği saklamak amaçlı bahçeye koyduğunu, sonrasında oradan alacağını da sözlerine ekleyen S.Y., pişman olduğunu da aktardı. Anne S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uşak'ta yeni doğmuş bebeği arazide bulunan kadın tutuklandı Uşak'ta yeni doğmuş bebeği arazide bulunan kadın tutuklandı Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jandarma, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğini 2 metreden aşağı atan annenin ifadesi ortaya çıktı: Geri alacaktım - Son Dakika

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