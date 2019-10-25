Son Dakika Haberleri: Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı

Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı

40 dakika önce

Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı Bursa'da bebeğini çöpün kenarına bırakıp kaçan anne yakalandıBURSA - Bursa'da yeni doğan bebeğini çöp bidonunun kenarına bırakıp kaçan anne, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı

Bursa'da bebeğini çöpün kenarına bırakıp kaçan anne yakalandı

BURSA - Bursa'da yeni doğan bebeğini çöp bidonunun kenarına bırakıp kaçan anne, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ekipleri, dün Yunuseli Mahallesindeki bir evin önünde bulunan çöp bidonunun yanına bırakılan yeni doğan bebekle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Bebeğin içine konulduğu çantanın, bir belediye tarafından yeni doğum yapan annelere hediye edilmek üzere hastanelere dağıtıldığı bilgisine ulaşan ekipler, Bursa'daki hastanelerde son bir haftada gerçekleşen doğumları inceledi. Bebeklerin cinsiyetleri ve kilolarına göre eleme yapan ekipler, bebeğin annesinin Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki C.M. olabileceğini değerlendirdi. Ekipler tarafından bulunan genç kadın bebeği kendisinin bıraktığını itiraf etti.

Savcılıktaki ifadesinde, erkek arkadaşından olan bebeğin doğumu için Bursa Şehir Hastanesi'ne gelen C.M.'nin, hastaneden taburcu olunca çanta içerisindeki bebeği Yunuseli Mahallesi'ndeki bir sokağa bırakıp Mustafakemalpaşa ilçesindeki evine döndüğü öğrenildi.

Bebeğini çöpün kenarına terk eden anne yakalandı

Polis, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
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