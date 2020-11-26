Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı - Son Dakika

Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
26.11.2020 19:31
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı Sivas'ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan anne tutuklandı.
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
SİVAS - Sivas'ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan anne tutuklandı.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan kan donduran olayda 35 yaşındaki 2 çocuk annesi N.G. yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olmuştu. Kadın, hastanede süren tedavisinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Bebeğin babasıysa yapılan DNA testinin sonucuyla ortaya çıkacak.
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