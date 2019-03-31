Son Dakika Haberleri: Bebeğini Eczanede Terk Eden Anne Bulundu

Bebeğini Eczanede Terk Eden Anne Bulundu

32 dakika önce

KAYSERİ'de 5 aylık erkek bebeğini ilaç alma bahanesiyle girdiği eczanede bırakıp giden İnci K. (21), polis tarafından bulundu.

Bebeğini Eczanede Terk Eden Anne Bulundu, System.String[]
KAYSERİ'de 5 aylık erkek bebeğini ilaç alma bahanesiyle girdiği eczanede bırakıp giden İnci K. (21), polis tarafından bulundu.

Önceki gün meydana gelen olayda, 5 aylık erkek bebek, Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan eczaneye ilaç alma bahanesiyle giren annesi tarafından sandalyeye bırakıldı. Kadın, eczane çalışanlarına araçtan para alıp geleceğini söyleyerek çıktıktan sonra geri dönmedi. Bebek, koruma altına alınarak Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bebeği bırakan kişinin annesi İnci K. olduğunu belirledi. İnci K., polisin yaptığı araştırma sonucu bulundu. Eşi Fatih K.'den ayrı yaşadıklarını ve geçim sıkıntısı çektiği için bebeğini eczanede terk ettiğini söyleyen İnci K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:53 Kaynak: DHA

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