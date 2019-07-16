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Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü

4 saat önce

BURSA'da yaşayan Engin K.(28), evi terk ederek, ailesinin yanına yerleşen eşinin 20 gün önce dünyaya getirdiği bebek kendisine gösterilmeyince kayınpederi Nezir Aktan(60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı(25) bıçaklayarak, öldürdü.

Bebeğini göremediği iddiasıyla kayınpederi ve kayınbiraderini öldürdü, System.String[]
BURSA'da yaşayan Engin K.(28), evi terk ederek, ailesinin yanına yerleşen eşinin 20 gün önce dünyaya getirdiği bebek kendisine gösterilmeyince kayınpederi Nezir Aktan(60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı(25) bıçaklayarak, öldürdü.
Olay, dün gece Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Engin K.'yi hamile eşi bir süre önce terk edip, baba evine gitti. Genç kadın, 20 gün önce de bebeğini dünyaya getirdi. Engin K., gece yarısı bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Bebek babaya bebeği gösterilmedi. Bunun üzerine Engin K. ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbirader Yasin Aktan(25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin K., yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ardından da kaçtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan baba ve oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınan Engin K.'nin ilk ifadesinde, "Eşimle aramızda birtakım problemler vardı. Son tartıştığımızda eşim babasının evine gitti. Yirmi gün önce çocuğum oldu. Çocuğumu görmeye gitmiştim. Evde konuşurken, sopa ile bana saldırdılar. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.


- Bursa
Yıldırım, Bebek, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
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