Son Dakika Haberleri: Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası
Son Dakika Dünya Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası

Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası

1 saat önce

Fransa'da 2 yaşındaki kızını iki yıl boyunca aracının bagajında sakladığı anlaşılan anne Rosa Maria Da Cruz'a mahkeme 5 yıl hapis cezası verdi.

Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası, System.String[]

Fransa'da 2 yaşındaki kızını iki yıl boyunca aracının bagajında sakladığı anlaşılan anne Rosa Maria da Cruz'a mahkeme 5 yıl hapis cezası verdi.


Bebeğin tutulduğu bagajı bir süre sonra kurtçukların bastığı belirtilirken bugün 7 yaşında olan kız çocuğunun yaşadıklarından ötürü kalıcı olarak travmatize olduğu kaydediliyor. Doktorlar küçük çocuğun şu anki zeka kapasitesinin 2-3 yaşındaki bir çocukla aynı seviyede olduğunu ifade ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Cansel Elçin, iç çamaşırlı poz verdi
Yargıtay'dan yeni karar! Şirket toplantısına gitmemek işten kovulma sebebi Sanığın sözlerine mahkeme başkanından tepki: Gasp yaparken düşünseydiniz Ayağa kalkmadan savunma yapan avukat için iki mahkeme karşı karşıya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebeğini iki yıl boyunca araba bagajında saklayan anneye 5 yıl hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]