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Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt! - Son Dakika

Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt!

26.06.2021 12:05
Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt!, System.String[]

Mısırlı nişanlısı Mohammed Alsaloussi ile olan evlilik hazırlıklarını erteleyen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybetmişti. Üzücü olayın ardından İbiza'da tatile çıkan Şeyma'nın parmağında nişan yüzüğünün olmaması ayrılık iddialarını gündeme getirdi. Subaşı, ayrılık iddiasına ilk kez yanıt verdi

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğünlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Evlilik hazırlıklarını erteleyen Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra da üzücü haberi vererek bebeğini kaybettiğini söylemişti.

İbiza tatiline çıkan Subaşı'nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi'yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.

"İNSANIN KAYBINA SAYGINIZ OLSUN"

Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara adeta ateş püskürdü:

"Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram'dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim. Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum."

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt!
Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt!
Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt!
Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt!
Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt!

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Evlilik, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı'ndan o iddialara yanıt! - Son Dakika Magazin


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