Son Dakika Haberleri: Bebeğini Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı

Bebeğini Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Bebeğini Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen R.U. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının erkek arkadaşı Ö.Ö. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

-Olay

İddiaya göre, Çobançeşme Mahallesi'ndeki evinde doğum yapan R.U. (19), erkek bebek dünyaya getirmiş, doğumdan iki gün sonra hastaneye başvuran R.U, bebeğin ölü olarak dünyaya geldiğini söylemişti.

Durumdan şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine polis inceleme başlatmıştı.

İncelemede, bebeğin ölü olarak dünyaya gelmediği, daha sonra hayatını kaybettiği belirlenmiş, R.U. gözaltına alınmıştı. R.U'nun emniyetteki ifadesinde, evde doğurduğu bebeği boğarak öldürdüğünü ve iki gün valizde sakladığını söylediği öğrenilmişti.

Öte yandan kadının erkek arkadaşı Ö.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:18 Kaynak: AA

Çorlu, 3. Sayfa
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