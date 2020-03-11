Bebeğini öldüren anne tutuklandı - Son Dakika
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Bebeğini öldüren anne tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürdüğü ve daha sonra çöpe attığı iddia edilen vicdansız anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bebeğini öldüren anne tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürdüğü ve daha sonra çöpe attığı iddia edilen vicdansız anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İddiaya göre, eşi bilinmeyen bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve hamile olan 4 çocuk annesi olan Fatma U., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdiği bebeği taburcu olduktan sonra eve getirerek burada boğup öldürmüş ve bebeğin cesedini de çöpe atmıştı.


Vahşet ise Fatma U.'nun bir süre sonra hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıkmıştı. Hastane çalışanlarını bir süre oyalayan Fatma U., kendisini sürekli aramaya başlayan hastane çalışanlarına bebeğinin emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söylemesi üzerine durum savcılığa bildirilerek inceleme başlatılmıştı.


Polis ekiplerince yakalanan ve suçunu itiraf eden Fatma U., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Fatma U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Vicdansız annesi tarafından öldürülerek çöpe atılan bebeğin cesedine ulaşılamadığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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