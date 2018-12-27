Bebeğini Öldüren Cani Anne Tutuklandı
9 dakika önce
Bebeğini öldüren cani anne tutuklandıTEKİRDAĞ - Çorlu'da meydana gelen olayda evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valiz içerisinde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki evlat katili anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bebeğini öldüren cani anne tutuklandı
TEKİRDAĞ - Çorlu
'da meydana gelen olayda evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valiz içerisinde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki evlat katili anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorlu'da ailesiyle yaşayan R.U adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirmiş, doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatan R.U. bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesi
'ne giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söylemiş, ancak doktorların durumdan şüphelenerek polise haber vermesi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde R.U.'nun evinde arama yapılmış, arama sırasında R.U. olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü kabul etmişti. Erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirten genç kızın ifadesinin ardından hem R.U. hem de Ö.Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi
'ne sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.Ö. ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:40 Kaynak: İHA
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