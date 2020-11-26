Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı - Son Dakika

Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

26.11.2020 19:50
Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı, System.String[]

SİVAS'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz (35), tutuklandı.

SİVAS'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz (35), tutuklandı.

Sivas'ta yeni doğurduğu erkek bebeğini önceki gün sabah saatlerinde boş arsaya çıplak halde terk ederek ölümüne yol açan anne Nebile Gücükyılmaz, olay sonrası yakalanarak Numune Hastanesi kadın doğum servisinde tedaviye alındı. Polis nezaretinde tedavisinin ardından Nebile Gücükyılmaz, emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Nebile Gücükyılmaz tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

Numune Hastanesi, Kadın, Erkek, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı - Son Dakika


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