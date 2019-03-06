Bebeğini Ön Koltuğa Koyarak Video Çeken Anneye Soruşturma
10 dakika önce
KKTC'de otomobiliyle seyir halinde giderken bebeğini ön koltuğa oturtup video çekan ve emniyet kemeri takmayan anne hakkında soruşturma başlatıldı.
KKTC
'de otomobiliyle seyir halinde giderken bebeğini ön koltuğa oturtup video çekan ve emniyet kemeri takmayan anne hakkında soruşturma başlatıldı. KKTC'nin Girne
ilçesinde, aracıyla seyir halinde giden Ayşe K., bebeğini ön koltukta oturtarak videoya çekti. Sosyal paylaşım sitesi Facebook
üzerinden paylaşılan videoya vatandaşların tepki göstermesi üzerine, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler ile polis devreye girdi. Yetkililer, Ayşe K. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
TEKRARLANIRSA BEBEK KORUMA ALTINA ALINACAK KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bebeğin hayatını tehlikeye atmak ve ihmal davranış sergilemekten ötürü uyarılarak bir daha tekrarlaması halinde, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bebeği koruma altına alacağını, ebeveyn hakları ile ilgili de yasal süreç başlatılacağı uyarısı yapıldığı, polisin de tehlikeli sürüşten Ayşe K.'ya ceza verildiği öğrenildi.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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