Bebeğini zehirlemekle suçlanan babanın 20 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen baba, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada suçlamaları reddetti.

8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O'yü öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O, hakim karşısına çıktı. Sanık Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanık avukatı ve anne Türkan O de hazır bulundu.

"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O, önceden kabul ettiği suçlamaları bu kez reddetti. Sanık, psikolojik baskı altında polise ifade verdiğini ve okumadan imzaladığını söyledi. Ayrıca sanık savcılıkta da verdiği ifade de psikolojisinin yerinde olmadığını iddia etti.

Üstünde herhangi bir yazı olmayan maddeyi mama zannettiğin belirten Serhat O, çocuğunu öldürmeye teşebbüs iddialarını reddetti.

Sosyal medyadaki "Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma", "Aldık başa belayı", "40'tan sonra bulduk belayı" gibi paylaşımları hatırlatılan sanık, bunları iş yerindeki 2 kişiye yönelik yazdığını söyledi. Serhat O, paylaşımlardaki çocuk ifadesinin de iş yerinde rahatsız olduğu 18 yaşındaki şahsa yönelik olduğunu ileri sürdü. Basında yer alan olay nedeniyle hayatının tehlike altında olduğunu kaydeden Serhat O. tahliyesini istedi.

Anne Türkan O. ise asla mama ile zehri yan yana bırakmadığını söyledi. Mamayı bebeğine yedirdiğini belirten anne, 13 günlük kızının ağzında sabaha kadar ara sıra köpürmeler olduğunu ve huysuzlaştığını anlattı.

Loş ışıkta mama rengini fark edemediğini anlatan Türkan O., "Hasta olan büyük kızım hastaneden geldi. Kardeşi ile ilgilendiği esnada biberonun altındaki küf rengi gördü. Bana, 'Anne ne içiriyorsun kardeşime, midem bulandı' dedi. O zaman küf şeklindeki tortuyu fark ettim. Mama bozuldu sandım. Çöpe atarken karınca zehrinin bulunduğu poşeti gördüm. Durumdan şüphelendim ve kızımı eczaneye gönderdim. Eczacı mamaya farklı bir madde karıştırıldığını söyledi. Sonrasında kızım polise giderek olayı anlattı" dedi.

Sanığın 3 gün öncesine kadar bebekle ilgilendiğini kaydeden Türkan O., eşinin yaptıklarına halen inanamadığını belirtti. Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan anne, yaşanan durumun affedilemez olduğunu söyledi.

Türkan O, şikayetçi olup olmayacağı yönündeki soruya ise yanıt vermedi. Mahkeme heyeti, sanığın 2009 yılındaki eşi ve o dönemde bebek olan büyük kızına şiddet uyguladığına yönelik adli belgeyi açıkladı. Sanık avukatı, müvekkilini beratını ya da adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise, Serhat O'nun indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)