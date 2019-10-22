Son Dakika Haberleri: Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış
Son Dakika Güncel Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış

Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış

39 dakika önce

Manisa'da, yolcu otobüsünde yapılan denetimde, bebeğinin çantasında uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı.

Bebeğinin çantasına uyuşturucu saklamış, System.String[]

Manisa'da, yolcu otobüsünde yapılan denetimde, bebeğinin çantasında uyuşturucu taşıyan kadın yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara - İzmir E96 kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği "Vicdan" ile yapılan aramada, 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebeğine ait malzemeleri koyduğu çantasında 1 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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