Bebeğinin erkek olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan baba adayı, beyzbol sopasıyla eşine vurdu - Son Dakika
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Bebeğinin erkek olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan baba adayı, beyzbol sopasıyla eşine vurdu

19.04.2023 15:45

Cinsiyet öğrenme partileri son dönemde dikkat çeken organizasyonlar arasında yer alıyor. Ancak bu partilerin bazıları ilginç olaylara sahne oluyor. Bir çift, bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için renkli topları patlatırken baba adayı, heyecanla tuttuğu beyzbol sopasıyla yanlışlıkla eşine vurdu. Genç kadın acıyla inleyerek yere düşerken, adam da büyük bir şok yaşadı.

Son dönemde popüler olan cinsiyet öğrenme partisi çılgınlığına her geçen gün çiftlerin rağbeti artıyor. O anları çekip sosyal medyadan paylaşan anne ve baba adayları mutluluklarına izleyenleri de ortak ediyor. Farklı konseptlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çiftler bazen komik bazen de kazalara imza atıyor.

SOPA KADINA ÇARPTI

Büyük heyecanla bebeklerinin kız mı erkek mi olduğunu öğrenmek isteyen bir çift, balonu beyzbol sopasıyla patlatmak istedi. Baba adayı balona hızla beyzbol sopasıyla vurdu. Bebeğinin erkek olduğunu öğrenen baba sevinçten havalara uçtu ancak elindeki beyzbol sopasının geleceği yeri hesap edemedi. Beyzbol sopası o anlarda büyük mutluluk yaşayan anne adayının koluna çarptı. Acıyla kolunu tutan kadın eşinden kaçarken, adam durumun çok sonra farkına vardı.

Bebeğinin erkek olacağını öğrenen mutluluktan uçan baba, beyzbol sopasıyla eşine vurdu
Bebeğinin erkek olacağını öğrenen mutluluktan uçan baba, beyzbol sopasıyla eşine vurdu
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Son Dakika Yaşam Bebeğinin erkek olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan baba adayı, beyzbol sopasıyla eşine vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeğinin erkek olacağını öğrenince mutluluktan havalara uçan baba adayı, beyzbol sopasıyla eşine vurdu - Son Dakika
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