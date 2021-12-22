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Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi

22.12.2021 17:07

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiği feci kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Refüjde bekleyen kadının, hafriyat kamyonunu son anda fark ettiği ve içinde 2 yaşındaki çocuğu bulunan bebek arabasını yolun karşısına atarak hayatını kurtardığı öğrenildi.

Saat 13.00 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolu Habipler eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Bedriye Kubaşık (34), 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi. Refüjde bekleyen kadın, E.H. yönetimindeki 34 LDT 69 hafriyat kamyonunu son anda fark edince bir hamleyle içinde 2 yaşındaki bebeğinin bulunduğu arabayı yolun karşısına attı. Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kaldı.

VATANDAŞLAR ÇIĞLIKLARINA KOŞTU

Vatandaşlar aracın altında 1-2 metre sürüklenen kadının çığlıklarına koştu. Araç geri çekilerek aracın altından çıkarılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklar ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi

EŞİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi duyarak olay yerine koşan eşi Adem Kubaşık, gözyaşlarına boğuldu. Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi

"BİZ KAMYONCUYA BAĞIRDIK"

Aracını tamire getiren Tuncay Coşkun isimli vatandaş, "Bir kadın 3 çocuğuyla birlikte karşıya geçmek istiyordu. Ellerinde pazar arabası vardı. Daha önce bir bağırma sesi duyduk. Kamyon kadını altına aldı. Yere düşen kadın bir iki metre de sürükledi. Biz kamyoncuya bağırdık, hemen yanına koştuk. Aracı geri aldık. Kadını altından çıkardık. Kadın yaşıyordu. Ambulansa haber verdik. Kadın olay yerinde vefat etti" dedi.

Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi

Sultangazi, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğinin hayatını kurtaran kadın, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika


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