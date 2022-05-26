Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı! - Son Dakika
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Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!

26.05.2022 17:16
Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!

Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs eden vicdansız baba, çıkarıldığı mahkemede yaşanan olay sebebiyle iki kez intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. İntihar etmek için boynuna geçirdiği ipin koptuğunu söyleyen babaya bebeğin dayısı, "Keşke o ip kopmasaydı!" diyerek sert tepki gösterdi.

8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O.'yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O.'nun Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O. duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanık avukatı ve anne Türkan O. da salondaki yerlerini aldı.

"BEBEĞİN MAMASINA İLAÇ KOYDUĞUNU ANLATTI"

Sanık, bir önceki celsede polise verdiği ifadeyi reddetmiş ve çocuğunun mamasına ilaç koymadığını iddia etmişti. Davanın ikinci duruşmasında olayla ilgili 4 polisin ifadelerine başvuruldu. Polisler sanığın emniyette verdiği, "Ben belli bir yaştan sonra çocuk istemiyordum. O gecede alkollüydüm. Saat 23.00 sıralarında eve geldim. Çöp kutusunun yanında bulunan karınca ilacından 1 kaşık bebeğin mamasına koydum. Daha sonra yatıp uyudum" yönündeki ifadeyi doğruladı.

Bebeğini zehirlediği iddia edilen babanın intihar girişimine, 'Keşke o ip kopmasaydı' tepkisi

Tanık polis memurlarından Tahsin Gümüş, şahsı alan birimin içinde olduğunu dile getirdi. Gümüş, sanığın bebek mamasına karınca ilacı koyduğunu itiraf ettiğini ve çocuğun doğmasını istemediği yönünde konuşma yaptığını kaydetti.

Diğer bir tanık polis memuru Ertuğrul Zengin ise şahsın suçunu kabul ettiğini belirterek, "Birçok kez çocuğu istemediğini söyledi. Tam cümleyi hatırlamıyorum ama bebeğin mamasına sinek ilacı gibi bir şey koyduğunu anlattı" dedi.

Bebeğini zehirlediği iddia edilen babanın intihar girişimine, 'Keşke o ip kopmasaydı' tepkisi

İKİ KEZ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Tanık beyanlarına katılmadığını ifade den sanık Serhat O. ise "Polislerin birçoğu ile muhabbet bile etmedim. Gözaltına alındığımı bile bilmiyordum. Ne olduğunu sorduğumda, 'emniyette öğrenirsin' dediler" açıklamasında bulundu. Yaşadıkları nedeniyle iki kez intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Serhat O., "Birinde boynuma ip bağlayarak intihar etmek istedim. İp koptu. Beceremedim. Benim psikolojimi bozdular" ifadesini kullandı.

BEBEĞİN DAYISINDAN TEPKİ: KEŞKE O İP KOPMASAYDI

Bu sırada duruşmayı takip eden bebeğin dayısı Bayram A., "Keşke o ip kopmasaydı" diyerek tepki gösterdi. Eşinden şikayetçi olan anne Türkan O. ise bebeğinin ateşi çıktığında ense kısmında bir şişlik oluştuğunu belirterek, "Doktora gittiğimde bunun beyne giden bir damardan kaynaklandığı söylendi. Bunun karınca ilacıyla ilgilisi bulunabilir" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise mahkeme heyetinden bebekle ilgili rapor alınmasını istedi.

Sanık avukatı da suçun vasfının değişmesi göz önünde bulundurularak babanın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti bebeğin sağlık raporu alınmasını kararlaştırdı. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İntihar, Yalova, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı! - Son Dakika
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