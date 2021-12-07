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Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü! - Son Dakika

Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!

07.12.2021 14:35
Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!

Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri koyarak öldürmeye teşebbüs eden cani baba için istenen ceza belli oldu. Daha önce verdiği itirafı geri çeken babanın savunması pes dedirtti. Bebek mamasına koyduğu zehri, mama zannettiğini belirten baba, 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sanık Serhat O. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

BEBEĞİ HAMİLELİKTEN BERİ İSTEMİYORDU

İddianamede, Serhat O'nun, eşi Türkan O'nun üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrendiği günden itibaren bebeği istemediği, eşi 7-8 haftalık hamileyken özel bir hastanede kürtaj yaptırma girişiminde bulunduğu, bebeğin 27 Ekim'de dünyaya geldiği belirtildi.

SKANDAL SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!
Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!

Anne sütünün yetersiz olması nedeniyle mamayla beslenen kız bebek E.E.O. ile ilgili baba Serhat O'nun sosyal medya durumundan "Tam rahat edelim derken artık çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma, aldık başa belayı." ve "Kırkından sonra bulduk belayı." yazılı paylaşımlarına da iddianamede yer verildi.

BEBEK SABAHA KADAR AĞLAMIŞ

İddianamede, bebeği 13 günlükken gece eve alkollü geldiği, ayakkabılıkta bulunan karınca zehrini alarak mutfak tezgahındaki mama kutusunun içine kattığı, anne Türkan O'nun da gece bu mamadan verdiği E.E.O'nun sabaha kadar ağladığı ifade edildi.

Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!

KIZINI ECZANEYE GÖTÜRÜNCE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Annenin ertesi gün eşinin evden ayrılmasının ardından biberonun içindeki küf ve tortuyu fark ettiği, bu nedenle toz halindeki mamayı çöpe atarken zehrin bulunduğu poşeti gördüğü kaydedilen iddianamede, 13 yaşındaki büyük kızı E.O. ile eczaneye gönderdiği mamada yabancı madde bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

İTİRAFINI GERİ ÇEKTİ

Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!

İddianamede, Türkan O'nun, bebeğinin eşi tarafından zehirlenmek istendiğini anlayıp 112 Acil Servis'e durumu bildirdiği, mamayı ve karınca zehrini polise teslim ettiği, bunun üzerine gözaltına alınan Serhat O'nun verdiği ifadelerde, maddi sıkıntılarından dolayı 3'üncü çocuğu istemediğini, kürtaj yaptırmayı düşünüp vazgeçtiklerini söylediğine değinildi.

Sanığın, tutuklanmadan önce adli süreçte, emniyete verdiği ve mamaya zehir karıştığını itiraf ettiği sözlerinin aksine olay gecesi toz maddeyi mama zannederek 1-2 kaşık mama kutusunun içine koyduktan sonra poşetini çöpe atıp yatmaya gittiğini, bunun zehir olduğunu bilmediğini öne sürdüğü belirtilen iddianamede, sosyal medyadaki paylaşımlarını "bir anlık öfkeyle yaptığı" beyanları da yer aldı.

"KARINCA ZEHRİNİ MAMA ZANNETTİM"

Emniyetteki ifadesinden sonra sanığın savcılık ve hakimlikte suçlamaları kabul etmediğine dikkati çekilen iddianamede, "karınca zehrini mama zannederek çocuğunun mamasına karıştırdığı" savunmasının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.

Ayrıca, karınca zehrinin mama ile aynı renkte olmaması ve sanığın, markası yazılı toz zehri mama zannetmesinin imkansız olduğu ifade edilen iddianamede, çocuğuyla ilgilenmeyen Serhat O'nun olay gecesi mama hazırlamasının samimi bulunmadığı, çocuğu öldürme kastıyla ve tasarlayarak karınca zehrini mamasına karıştırdığı, annenin bunu fark etmeyerek bebeğe vermesini sağladığı kaydedildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım'da 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü!

Yalova, Bebek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeğinin mamasına zehir koyan cani babanın ifadesi dehşete düşürdü! - Son Dakika
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