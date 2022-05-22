Bebeğinin üşümemesi için ısıtıcıyı açtı, evi kısa sürede alevler sardı

2 gün önce doğum yaptığı öğrenilen E.D., bebeğinin üşümemesi için elektrikli ısıtıcıyı açtı. Bir süre sonra ısıtıcıdan alev çıktığını gören genç kadın, bebeğini ve 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak, panikle evden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Korku dolu anlar yaşayan E.D.'de gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı sırada sağlık ekipleri ise fenalaşan E.D.'yi sakinleştirmeyi çalıştı. Yangın sebebiyle evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.