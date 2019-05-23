Bebeğiyle dilenen kadının üzerinden 11 bin 430 lira çıktı
11 saat önce
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, kucağındaki bebeği ile dilenen kadının üzerinde yapılan aramada 11 bin 430 lira çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:47 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, kucağındaki bebeği ile dilenen kadının üzerinde yapılan aramada 11 bin 430 lira çıktı.
Serdivan'da zabıta ekipleri, Bağlar Caddesi üzerinde dilenen kişileri alarak Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Dilenen kişilerin üzerlerinden farklı miktarda paralar çıkarken, en yüklü para ise kucağında bebeğiyle dilenen H.A.'nın üzerinden çıktı. H.A.'nın üzerinden 11 bin 430 TL çıktı. H.A. ve dilenen diğer kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33 maddesine göre dilencilik yapmaları nedeniyle işlem yapıldı.
- Serdivansakarya
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Görenleri Şaşkına Çevirdi
Bu paralar düğün takısı değil !
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi
ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz