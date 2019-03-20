Son Dakika Haberleri: Bebeğiyle İlk Kez Gitmişti! Meclis Başkanı Çıkarmasını İstedi

Bebeğiyle İlk Kez Gitmişti! Meclis Başkanı Çıkarmasını İstedi

48 dakika önce

BBC'nin haberine göre, Danimarka parlamentosunun başkanı ve sağcı Danimarka Halkın Partisinin eski lideri Pia Kjaersgaard, Abildgaard'a parlamentoya bebeğiyle girmesinin hoş karşılanmayacağını söyledi.

Bebeğiyle İlk Kez Gitmişti! Meclis Başkanı Çıkarmasını İstedi, System.String[]
BBC'nin haberine göre, Danimarka parlamentosunun başkanı ve sağcı Danimarka Halkın Partisinin eski lideri Pia Kjaersgaard, Abildgaard'a parlamentoya bebeğiyle girmesinin hoş karşılanmayacağını söyledi. Çocuklu milletvekillerine yönergelerin daha açık anlatılması gerektiğini savunan Kjaersgaard, yardımcısı aracılığıyla Abildgaard'dan bebeğini parlamentodan çıkarmasını istedi. Kjaersgaard'ın sözcüsü, yerel BT gazetesine yaptığı açıklamada, parlamento başkanının sadece kurallara uyduğunu ve bebeğin 'toplantının huzurunu kaçıracağını' hissettiğini kaydetti.

'İLK KEZ GETİRDİM'

Muhafazakar Halkın Partisi'nin grup lideri Abildgaard, Facebook'ta diğer meslektaşlarının çocuklarını işe getirdiğine ve sorun yaşamadıklarına tanık olduğu paylaşımını yaptı. Babası bakamayacağı için ilk kez 5 aylık bebeğini işe getirdiğini belirten Abildgaard, "Ana, baba ve bebekleri temsil eden bir meclis, ana, baba ve bebeklere açık olmalıdır" ifadesini kullandı.

KANADALI BAKAN BEBEĞİNİ EMZİRMİŞTİ

Danimarka'da yeni doğum yapan kadınlara 18 hafta izin veriliyor. Ebeveynlerden biri, buna ilaveten isteğe bağlı olarak 32 hafta daha izin alabiliyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, New York'ta geçen eylül ayında yapılan BM Genel Kuruluna bebeğini getirmiş, genel kurula çocuğuyla katılan ilk dünya lideri olmuştu. Geçen yıl da Kanadalı kadın bakan Karina Gould'un parlamentoda bebeğini emzirmesi gündeme oturmuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:20 

Parlamento, Danimarka, Güncel
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