Bebeğiyle ilk pozu

Hollywood'un genç çiftinin geçen yılın son döneminde dünyaya gelen bebeğinin ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.Emma Roberts ile Garret Hedlund'un., 2020'nin son günlerinde dünyaya gelen oğlu, annesinin Instagram takipçileriyle ilk kez tanıştı. Emma Roberts, Rhodes Robert Hedlund adını verdikleri bebeğiyle ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aralarında Reese Witherspoon'un da bulunduğu ünlü, ünsüz çok sayıda takipçisi Stone'a tebrik mesajları yağdırdı.enç oyuncu Emma Roberts ile sevgilisi Garret Hedlund, ilk kez anne ve baba oldu. 29 yaşındaki Roberts ile 36 yaşındaki sevgilisi Garrett Hedlund'un erkek bebeği geçen yılın son günlerinde dünyaya geldi.

BEBEĞE RHODES ADI VERİLDİ

Emma Roberts ve Garrett Hedlund, bebeklerine Rhodes (Rodos) adını verdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Roberts ve Hedlund, bir bebek beklediklerini geçtiğimiz yaz bir sosyal medya paylaşımında ilan etmişti. Çift, önceleri bir bebek beklediklerini gizlemeyi tercih etti. Fakat Emma Roberts'ın annesi, konuyla ilgili sorulara sosyal medya üzerinden olumlu yanıt verince haber de doğrulanmış oldu.

ÇOCUK YILDIZ OLARAK TANINDI

Emma Roberts, Hollywood'un tanınmış ailelerinden birine mensup. Julia Roberts'ın büyük erkek kardeşi Eric Roberts ile Kelly Roberts'ın kızı olan Emma, 9 yaşından bu yana oyunculuk yapıyor. Emma Roberts, halası Julia Roberts ile iyi dost olmasıyla da biliniyor.

ŞÖHRETİ KÜÇÜK YAŞTA BULDU

Emma Roberts ve Gerard Hedlund, geçen yılın ilk yarısından bu yana birlikte. Roberts, küçük yaşlarından bu yana kameralar karşısında. 1991 doğumlu olan Roberts, ilk deneyimini 2001 tarihli Blow filmiyle yaptı. Ama ona şöhreti getiren yapım ise Unfabulous adlı dizi oldu.

KIRSTEN DUNST'IN SEVGİLİSİYDİ

Roberts'ın sevgilisi Garret Hedlund ise Eragon, Dört Kardeş, Tron Efsanesi gibi filmlerdeki rolleriyle tanınıyor. Hedlund bir dönem oyuncu Kirsten Dunst ile ilişkisiyle gündemdeydi.

JULIA HALA

Oyuncu Eric Roberts'ın kızı olan Emma aynı zamanda Julia Roberts'ın da yeğeni.