Bebek arabalarından çantaları çalan "Altın çocuk" lakaplı küçük hırsız güvenlik kameraları sayesinde keşfedildi - Son Dakika
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Bebek arabalarından çantaları çalan "Altın çocuk" lakaplı küçük hırsız güvenlik kameraları sayesinde keşfedildi

19.06.2022 14:31

Esenyurt'ta "Altın çocuk" lakaplı küçük hırsız, çeşitli zamanlarda birçok farklı mağazalardan hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Çocuğun bir şebeke zoruyla hırsızlık yaptığı iddia edilirken, bebek arabalı kadınları kendine hedef seçen küçük çocuk, kol çantalarını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir şebeke tarafından hırsızlığa zorlanan küçük çocuk, giyim mağazalarında ki bebek arabalı kadınları kendine hedef seçti.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İlk etapta kadınların etrafında dolaşarak gözlem yapan küçük hırsız, ardından bebek arabalarında takılı çantaları çaldı. Yaşanan olayların ardından ise büyük bir rahatlık sergileyen çocuk, arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O hırsızlık anlarıysa mağazaların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
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'Altın çocuk' lakaplı çanta hırsızı kamerada 'Altın çocuk' lakaplı çanta hırsızı kamerada Büfeden 125 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasına bağlı olan cihazı da çaldı Büfeden 125 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerasına bağlı olan cihazı da çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabalarından çantaları çalan 'Altın çocuk' lakaplı küçük hırsız güvenlik kameraları sayesinde keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebek arabalarından çantaları çalan "Altın çocuk" lakaplı küçük hırsız güvenlik kameraları sayesinde keşfedildi - Son Dakika
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