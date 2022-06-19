Bir şebeke tarafından hırsızlığa zorlanan küçük çocuk, giyim mağazalarında ki bebek arabalı kadınları kendine hedef seçti.
İlk etapta kadınların etrafında dolaşarak gözlem yapan küçük hırsız, ardından bebek arabalarında takılı çantaları çaldı. Yaşanan olayların ardından ise büyük bir rahatlık sergileyen çocuk, arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O hırsızlık anlarıysa mağazaların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bebek arabalarından çantaları çalan 'Altın çocuk' lakaplı küçük hırsız güvenlik kameraları sayesinde keşfedildi - Son Dakika