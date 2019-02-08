Son Dakika Haberleri: Bebek Arabalı Hırsız Yakalandı

Bebek Arabalı Hırsız Yakalandı

47 dakika önce

Bursa'da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bebek Arabalı Hırsız Yakalandı, System.String[]
Bursa'da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 03.00 sıralarında Yıldırım'a bağlı Karapınar Mahallesi'nde devriye atarken Y.Ç. isimli şahsın bebek arabası ile kaçtığını gördü. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, Y.Ç.'yi yakaladı. Yapılan kontrollerde bebek arabası içerisinde 2'şer adet matkap, aydınlatma lambası, farklı uzunluklarda kablo, çanta ve 1'er adet kompresör, karıştırıcı aparat, boya kompresörü ve aparatları ile kerpeten ele geçirildi. Şüpheli, eşyaları bir inşaat malzemecisinden çaldığını itiraf etti. Çalınan eşyalar inşaat malzemecisine teslim edilirken, Y.Ç. gözaltına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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