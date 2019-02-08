Bebek Arabalı Hırsız Yakalandı
47 dakika önce
Bursa'da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa
'da bebek arabasıyla hırsızlık yaptığı tespit edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 03.00 sıralarında Yıldırım
'a bağlı Karapınar
Mahallesi'nde devriye atarken Y.Ç. isimli şahsın bebek arabası ile kaçtığını gördü. Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, Y.Ç.'yi yakaladı. Yapılan kontrollerde bebek arabası içerisinde 2'şer adet matkap, aydınlatma lambası, farklı uzunluklarda kablo, çanta ve 1'er adet kompresör, karıştırıcı aparat, boya kompresörü ve aparatları ile kerpeten ele geçirildi. Şüpheli, eşyaları bir inşaat malzemecisinden çaldığını itiraf etti. Çalınan eşyalar inşaat malzemecisine teslim edilirken, Y.Ç. gözaltına alındı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:27 Kaynak: İHA
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