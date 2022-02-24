Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi

24.02.2022 10:19

Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı.

Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi

KAYSERİ Kayseri'de bebek arabası ile yolda ilerleyen kadının arkasından yaklaşarak telefonunu kapkaç yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Kapkaç anı ve şahsın kaçış anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Hacı Saki Mahallesinde bulunan Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğünden çıkan bebek arabalı bir kadını takip eden şahıs, yaklaştıktan sonra kadının elindeki telefonunu kapkaç yaparak koşarak kaçtı. Kadının şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın C.S. olduğu tespit edildi. C.S., ekiplerce düzenlenen operasyonla kapkaç yaptığı telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kapkaç anı ve C.S.'nin koşarak kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi
Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi
Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Kayseri, Kapkaç, Polis, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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