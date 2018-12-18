Bebek Arabalı Kundakçı Her Yerde Aranıyor
2 saat önce
İÇİNDE çocuk olan bebek arabasıyla 14 Ekim'de Berlin'in Wedding semtinde bir marketin arkasındaki kartonları, alışveriş arabalarını ve orada bulunan malzemeleri ateşe veren kişi, hiçbir şey olmamış gibi alışverişini de yapıp olay yerinden uzaklaştı.
İÇİNDE çocuk olan bebek arabasıyla 14 Ekim'de Berlin
'in Wedding semtinde bir marketin arkasındaki kartonları, alışveriş arabalarını ve orada bulunan malzemeleri ateşe veren kişi, hiçbir şey olmamış gibi alışverişini de yapıp olay yerinden uzaklaştı. İki ayı aşkın süredir zanlıyı yakalamaya çalışan polis, savcılıktan aldığı izinle kundakçının görüntülerini paylaşarak halktan yardım istedi. Polis
yaptığı çağrıyla kundakçıyı tanıyanların, yerini bilenlerin veya bilgisi olanların emniyete başvurmasını ya da 030-4664 91 22 22 numaralı telefonu aramalarını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:14
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