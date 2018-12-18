Son Dakika Haberleri: Bebek Arabalı Kundakçı Her Yerde Aranıyor

Bebek Arabalı Kundakçı Her Yerde Aranıyor

2 saat önce

İÇİNDE çocuk olan bebek arabasıyla 14 Ekim'de Berlin'in Wedding semtinde bir marketin arkasındaki kartonları, alışveriş arabalarını ve orada bulunan malzemeleri ateşe veren kişi, hiçbir şey olmamış gibi alışverişini de yapıp olay yerinden uzaklaştı.

Bebek Arabalı Kundakçı Her Yerde Aranıyor, System.String[]
İÇİNDE çocuk olan bebek arabasıyla 14 Ekim'de Berlin'in Wedding semtinde bir marketin arkasındaki kartonları, alışveriş arabalarını ve orada bulunan malzemeleri ateşe veren kişi, hiçbir şey olmamış gibi alışverişini de yapıp olay yerinden uzaklaştı. İki ayı aşkın süredir zanlıyı yakalamaya çalışan polis, savcılıktan aldığı izinle kundakçının görüntülerini paylaşarak halktan yardım istedi. Polis yaptığı çağrıyla kundakçıyı tanıyanların, yerini bilenlerin veya bilgisi olanların emniyete başvurmasını ya da 030-4664 91 22 22 numaralı telefonu aramalarını istedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:14 

Berlin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Tarafından Donmak Üzereyken Bulunan Çocuğun İlk İsteği Ayakkabı Oldu 'Kışın Dondurma Yenmez' Algısını Kırmak İçin 'Acı Biberli Dondurma' Yaptı! Müşteriler Antibiyotik Yerine Tüketiyor

5 Yaşındaki Ebrar Demirbilek'ten Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir'e Büyük Ders Fransa'da Sarı Yelekliler Otoyol Gişesini Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:17:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebek Arabalı Kundakçı Her Yerde Aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]