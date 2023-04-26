Bebek arabasıyla toplu taşımaya binmek isteyen yolcuyu otobüse almayan şoför, utanç verici sözler sarf etti: İstersen şikayet et - Son Dakika
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Bebek arabasıyla toplu taşımaya binmek isteyen yolcuyu otobüse almayan şoför, utanç verici sözler sarf etti: İstersen şikayet et

26.04.2023 13:22

İstanbul'da İETT otobüsü şoförü, bebek arabalı bir yolcuyu durakta almadığı için otobüste tartışma çıktı. Diğer yolcular da olaya tepki gösterirken, şoförün "Sen avukat mısın? Git nereye istersen şikayet et" şeklindeki sözleri tansiyonu daha da arttırdı. O anlar başka bir yolcunun kamerası tarafından kaydedildi.

Boğazköy - Bakırköy seferini yapan bir İETT otobüsünde bebek arabalı bir yolcuya otobüs kapılarını açmayan şoföre, otobüsün içinde başka bir yolcu tepki gösterdi.

"SEN AVUKATI MISIN?"

Yolcu, havanın soğuk olduğunu ve bebek arabalı vatandaşın otobüse alınması gerektiğini söylemesi üzerine, şoförün, "Sen avukatı mısın?" seklindeki cevabı yolcuyu daha çok sinirlendirdi.

TANSİYONUN YÜKSELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Araç içindeki yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma çıktı. Bebek arabalı yolcuların otobüse alınmasının yasak olduğunu savunan şoför, kim yasakladı sorusuna ise "Nenen" cevabını verdi. Şoförü şikayet edeceğini söyleyen yolcu, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Barbaros Ulusoy: Bravo nasıl tespit ettiniz. Yer mi kaplıyor. Bilmiyorduk. Aydınlattınız bizi. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Yılların şöförlerini işten atıp yerlerine hdp lileri doldurursan olacagı bu Cevap Yaz 38 27 Yayından Kaldır
  • Süleyman Aktürk: Sonra otobus söfürleri neden dayak yiyo Cevap Yaz 43 3 Yayından Kaldır
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Bebek, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabasıyla toplu taşımaya binmek isteyen yolcuyu otobüse almayan şoför, utanç verici sözler sarf etti: İstersen şikayet et - Son Dakika


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