Bebek arabasıyla toplu taşımaya binmek isteyen yolcuyu otobüse almayan şoför, utanç verici sözler sarf etti: İstersen şikayet et

Boğazköy - Bakırköy seferini yapan bir İETT otobüsünde bebek arabalı bir yolcuya otobüs kapılarını açmayan şoföre, otobüsün içinde başka bir yolcu tepki gösterdi.

"SEN AVUKATI MISIN?"

Yolcu, havanın soğuk olduğunu ve bebek arabalı vatandaşın otobüse alınması gerektiğini söylemesi üzerine, şoförün, "Sen avukatı mısın?" seklindeki cevabı yolcuyu daha çok sinirlendirdi.

TANSİYONUN YÜKSELDİĞİ ANLAR KAMERADA

Araç içindeki yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma çıktı. Bebek arabalı yolcuların otobüse alınmasının yasak olduğunu savunan şoför, kim yasakladı sorusuna ise "Nenen" cevabını verdi. Şoförü şikayet edeceğini söyleyen yolcu, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.