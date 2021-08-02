Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde gerçekleşen olayda bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi. Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti.

KADIN DONUP KALDI

Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı. Orada bulunan bir kişi ise, koşarak kayan bebek arabasını bir hamleyle yakaladı.

ÇOCUĞU ANNESİNE GETİRDİ

Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi. O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.