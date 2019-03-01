Bebek Arabası Çalan Hırsız Yakalandı
29 dakika önce
Gaziantep'te bir evden bebek arabası çalan şüpheli yakalandı.
Gaziantep
'te bir evden bebek arabası çalan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Şahinbey
ilçesinde bulunan bir evde bebek arabası çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri olayın ardından başlattığı çalışmalarda, bebek arabasını çalan şahsın H.K. olduğunu belirledi. Polis
operasyonu ile yakalanan H.K gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs ile ilgili yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
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