Bebek arabası çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bebek arabası çalan şüpheli yakalandı

21.06.2022 14:53
Bebek arabası çalan şüpheli yakalandı

Konya'da bir apartmandan bebek arabası çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Konya'da bir apartmandan bebek arabası çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın apartmana girerek dairenin önündeki bebek arabasını çalması ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polisler, şahsı yakalamak için harekete geçti. Görüntülerde, apartmana gelen bir kişinin bebek arabasını kucaklayarak götürdüğü görülüyor. Polis şahsın hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olan Mert T. (21) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisinin gidebileceği adresler belirlendi ve şüpheli kısa sürede yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Mert T.'nin ilk ifadesinde "Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu alabilmek için evlerin kapılarının önündeki ayakkabıları, dışarıya bırakılan eşyaları çaldığını" söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve silahlı tehdit suçundan aranan Mert T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, çalınan bebek arabasını satın alan S.H. hakkında hırsızlık malı satın almaktan işlem başlatılırken, bebek arabası polis ekiplerince sahibine teslim edildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabası çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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