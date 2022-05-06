Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı - Son Dakika
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Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı

06.05.2022 13:03

Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandıDÜZCE Düzce'de vatandaşın evinden bebek arabası ve bazı eşyaları çalan hırsızlardan birisi mahallelinin dikkati ile yakalandı.

Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı

DÜZCE Düzce'de vatandaşın evinden bebek arabası ve bazı eşyaları çalan hırsızlardan birisi mahallelinin dikkati ile yakalandı. Polise teslim edilen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hacı Davut Cami yakınlarında bazı sesler duyan gençler, cami çıkışında 2 kişinin bebek arabası ile ilerlediklerini fark etti. İki kişiye seslenen gençler, bir anda mahalleden kaçmaya başladı. Bebek arabası ile fazla kaçamayan şahıslar Zaferi Milli Sokak üzerinde düştü. Gençler ise şahıslardan birisini yakalarken, diğeri ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine mahalle sakinleri, "Arkadaşlar ile camiden çıktık. Şadırvan tarafına geldiğimizde dışarıdan bir hışırtı geldi. Sanki yere bir şeyler düştü gibi. Dışarı çıktım bu yakaladığımız kişi ve yanındaki diğer kişi köşedeydiler. Seslendim ben ellerinde bebek arabası, çanta ve birkaç bir şeyler daha vardı. Hop dedim, bir anda birbirlerine bakıp kaçmaya başladılar. Kaçanlardan bir tanesi bebek arabasına takıldı düştü. Diğer arkadaşta araya girince bunu burada yakaladım. Öbür kişi kaçtı gitti" ifadelerinde bulundu.

Hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alınırken, elinde çanta ile kaçan diğer şahsın arama çalışmaları devam ediyor.

Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı
Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı
Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı
Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı
Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı
Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı
Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı
Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabası çaldı, mahalleliye yakalandı - Son Dakika


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