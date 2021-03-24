Bebek arabasında sattığı ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Bebek arabasında sattığı ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor

24.03.2021 15:51
Bebek arabasında sattığı ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor, System.String[]

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Yaşar Çelik, bebek arabasında sattığı ahşap ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Yaşar Çelik, bebek arabasında sattığı ahşap ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Çelik, tarihi evleriyle ünlü "sakin şehir" unvanına sahip ilçedeki Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda bebek arabasıyla getirdiği ahşap ürünlerin satışını yapıyor.

Yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını aktaran Çelik, tezgahındaki ürünleri köylerden aldığını anlattı.

Ürünleri önceden kendisinin yaptığını ve sattığını ifade eden Çelik, "10 yıldır bu meydanda satıp para kazanıyorum, Allah bereket versin, buna şükür sağlığımız yerinde." diye konuştu.

Salgın nedeniyle diğer ilçelere giderek yaptığı satışlara ara verdiğini dile getiren Çelik, 5 çocuğunun hayatını kaybettiğini, eşinin de 14 yıldır yatalak hasta olduğunu kaydetti.

Çelik, okuma yazma bilmediğini, gençlere okumalarını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Mehmet Nuri, Yaşar Çelik, Sakarya, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bebek arabasında sattığı ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dövülerek öldürülen Alperen'in annesinden sevgilisine yeni suçlama: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti Dövülerek öldürülen Alperen'in annesinden sevgilisine yeni suçlama: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçan Doğan Uslu'ya müebbet hapis İstanbul'un göbeğinde kalasla dehşet saçan Doğan Uslu'ya müebbet hapis ABD'li mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 konusunda resti çekti ABD'li mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 konusunda resti çekti Süper Lig, teknik direktör değiştirmede Avrupa liglerinin zirvesinde Süper Lig, teknik direktör değiştirmede Avrupa liglerinin zirvesinde Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Gündem AK Parti kongresi! Gündem AK Parti kongresi! "Fahrettin Koca nerede?" etiketi Twitter'da TT oldu İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kongre dönüşü kaza geçirdi Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kongre dönüşü kaza geçirdi         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' ifadesi marka oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' ifadesi marka oldu         
17:07
Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi         
17:04
Babasının silahıyla oynayan küçük çocuk annesini kurşunun hedefi yaptı Babasının silahıyla oynayan küçük çocuk annesini kurşunun hedefi yaptı         
16:49
Kendisini terk eden sevgilisini kurşuna dizen katilden pes dedirten savunma Kendisini terk eden sevgilisini kurşuna dizen katilden pes dedirten savunma         
16:31
Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı         
15:58
Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi         
15:54
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 17:25:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebek arabasında sattığı ürünlerle aile bütçesine katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei