Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü - Son Dakika

Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü

02.12.2020 14:49

Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü Tokat'ta, bebek arabasından gelen sese anlam vermeyenler kazı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü

TOKAT - Tokat'ta, bebek arabasından gelen sese anlam vermeyenler kazı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kentte çarşamba pazarında alış veriş yapanlar bebek arabasından gelen sesle şaşkınlıkları ikiye katlandı. Kaz sesini duyanlar önce şaşırdı, sonra bebek arabasında kazı görünce gülümsemekten kendini almadı. Bebek arabasında taşınan kaz ise sakin bir şekilde yolculuk boyunca çevresini gözledi. Ev hanımı Nurten Yıldırım (63), köylerinde kesmeye aldıkları kazı kolay taşımak içinde bebek arabasına koyduklarının söyledi. Kazı bebek arabasında gezdirdiğini ifade eden Yıldırım, "Götürmeyeceğim için daha rahat olduğu için bebek arabasına koydum" diye konuştu. Pazar yerine alışverişe çıkanlarda gördükleri manzara ile şaşırdıklarını kaydetti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yolculuktan kısa bir süre sonra sıkılan kaz bebek arabasından dışarı atladı. Kaz, yoluna kucakta devam etti.

Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü
Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü
Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü
Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü

Tokat, Bebek, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bebek arabasındaki kazı görenler şaşkına döndü - Son Dakika


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