Bebek arabasını, el arabası ile çalıp götürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabasını, el arabası ile çalıp götürdü - Son Dakika

Bebek arabasını, el arabası ile çalıp götürdü

6 saat önce

Denizli'de evin önüne konulan bebek arabasının el arabası ile geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs tarafından çalınması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bebek arabasını, el arabası ile çalıp götürdü, System.String[]

Denizli'de evin önüne konulan bebek arabasının el arabası ile geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs tarafından çalınması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. E.Y. isimli kadın çocuğunu gezdirdikten sonra evine döndü. Ardından çocuğunu taşıdığı bebek arabasından alan E.Y., üst kattaki evine çıktı. Yaklaşık bir dakika sonra bebek arabasını almak için aşağı inen E.Y., arabanın yerinde olmadığını gördü. Büyük bir şok yaşayan kadın sonrasında oturdukları binanın güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Kayıtları izleyen E.Y. ve yakınları bebek arabasının ele arabası ile geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs tarafından çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızlık şüphelisi şahsın bir süre etrafı kolaçan ettiği ardından bebek arabasını, el arabasına yükleyip görünmemesi içinde üzerine kartonlar koyarak uzaklaştığı görülüyor.


Hırsızlık olayı ile ilgili bilgisine başvurulan apartman yöneticisi Halil Evgin ise oturdukları muhitte birkaç defa daha bu tür olayların meydana geldiğini kaydederek, bu konuda gerekenlerin yapılmasını yetkililerden beklediklerini ifade etti.


E.Y.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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