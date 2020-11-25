Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı - Son Dakika

Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı

25.11.2020 10:33
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı, System.String[]

İZMİR'de, bebek arabasındaki çocuğu gezdirdiği sırada yere düşürülen ve içinde 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı alan kişi, kayıplara karıştı.

İZMİR'de, bebek arabasındaki çocuğu gezdirdiği sırada yere düşürülen ve içinde 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı alan kişi, kayıplara karıştı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı'nda meydana geldi. Ofis çalışanı U.M., cadde üzerindeki ATM'den para çektikten sonra otoparka doğru yürümeye başladı. Ancak kısa süre sonra çektiği paranın yanı sıra içinde birçok kredi kartının bulunduğu cüzdanını düşürdü. Aracına bindiğinde cüzdanının olmadığını fark eden U.M., sonrasında çevreyi kontrol etse de bulamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası kaydını izleyen U.M., bebek arabasıyla arkasından koşarak, gelen birinin cüzdanını alıp, gittiğini gördü. Kendisine ve şirkete ait toplam 2 bin 500 liranın yanı sıra birçok kredi kartı da düşürdüğü cüzdanda bulunan U.M., karakola gidip, şikayetçi oldu. Polis, cüzdanı alıp, kayıplara karışan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.


Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı
Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı

Kredi Kartı, Pazartesi, Şehit, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
10:19
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de         
08:17
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:43:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebek arabasıyla giderken yerdeki para dolu cüzdanı alıp, kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei