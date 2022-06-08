Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada

08.06.2022 14:55

Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı.

Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, yanındaki çocuk ve bebek arabasındaki bebeğe otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yanındaki çocuk ve bebek arabası içerisindeki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, anne ve iki çocuğuna çarptı. Aracın son anda yavaşlamasıyla adeta facianın eşiğinden dönülürken, anne ve çocukları kazayı yara almadan atlattı. Genç kadın ve çocukları olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpan araçta hamile kadın varmış

Kazanın ardından mahallede Çorbacı dükkanı bulunan Ferit Solgun ise, koşarak kazaya karışan çocuklara müdahale etti. Bebek arabasındaki bebeği kucağına alarak kontrol eden Solgun, o anları anlattı. Solgun, "Dükkanıma et almak için kasaba gittiğimde bir fren sesi ve gürültü duydum. Arkamı döndüğümde bir kadın ve çocuklarına araba çarptığını gördüm. Anne bir yere düştü, çocukları bir yere düştü. Ben de bir baba olduğum için gözüm ilk çocukları gördü. Bebek arabasının içerisindeki bebeği kucağıma aldım hemen ve yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettim. Kırığı çıkığı var mı diye kontrol ettim. O esnada arkadaşlar da ambulansı aradılar. Şükürler olsun ciddi bir şeyleri yoktu. Çarpan araçta bulunan yolculardan birisi de hamileydi, o da çok büyük korku yaşadı" açıklamasında bulundu.

Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada
Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada
Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada
Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada

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Kaynak: İHA

İzmir, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek arabasıyla karşıya geçmeye çalışan anne ve çocuklarına araba çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

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