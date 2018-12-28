Bebek Bakım Kabini Annelerin Hayatını Kolaylaştıracak

Edirne'de kullanıma sunulan elektronik bebek bakım kabini annelerin hayatını kolaylaştıracak.

Edirne'de kullanıma sunulan elektronik bebek bakım kabini annelerin hayatını kolaylaştıracak.



Saraçlar Caddesi'nde PTT Edirne Başmüdürlüğü binası yanına konulan "Bebek Bakım ve Emzirme Kabini" emzirme döneminde çocuğu olan annelere kolaylık sunacak.



Annelerin belediyeden ücretsiz şekilde temin edebilecekleri elektronik kartla çalışan kabin, klimalı olması dolayısıyla hem kış hem de yaz aylarında mevsime göre sıcaklıkta hizmet verecek.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kabinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Türk Kanser Vakfı'nın sorumluluk projesi kapsamında, belediyenin desteğiyle iki kabini annelerin hizmetine sunduklarını söyledi.



Kabinlerin manyetik kartla çalışacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:



"Kendi ihtiyaçlarını gidermek için bebekleriyle geziyorlar. Bebekler dünyanın en tatlı ve en güzel varlıklarıdır. O anlamda bebekli kadınlarımız çarşıya çıktıklarında çeşitli ihtiyaçları oluyor. Bebeklerinin altları değişmesi gerekebiliyor. Tabi bunun için de uygun bir yer olması gerekiyor. Biz de bu ihtiyacı olan ve küçük bebeği olan bütün kadınlarımızın bu ihtiyaçlarının temini için bebek emzirme ve alt değiştirme kabin temin ettik.



Bunları kurduk ve kabinlerimiz manyetik kartla çalışıyor. Yani kötü amaçlı kullanılmasın diye o kartlardan vereceğiz. Annelerimiz kartla bebek emzirme kabinlerini açarak klimalı ve düzgün bir ortamda bebeğini emzirecek. Arkadaşlarımız da buranın her gün bakımını yapacak ve dolayısıyla onların yaşamına hem de geleceğimizin güvencesi olan bebeklerimizin çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına zemin oluşturmuş olacağız."

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