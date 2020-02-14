Bebek bakımını HEM kursuyla öğreniyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bebek bakımını HEM kursuyla öğreniyorlar - Son Dakika

Bebek bakımını HEM kursuyla öğreniyorlar

6 saat önce

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bebek bakım kursuna katılan kursiyerler, bebek bakımı konusunda tüm bilgileri verilen pratik ve teorik eğitimlerle öğreniyor.

Bebek bakımını HEM kursuyla öğreniyorlar, System.String[]

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bebek bakım kursuna katılan kursiyerler, bebek bakımı konusunda tüm bilgileri verilen pratik ve teorik eğitimlerle öğreniyor.


Hemşire ve Doğum Koçu Emine Bostancı tarafından verilen uygulamalı ve pratik eğitimlere katılan anneler, anne adayları ve bu konuda bilgi sahip olmak isteyen kursiyerler; hamilelik öncesi ve sonrası, doğum öncesi ve sonrası, bebek bakımı, bebek beslenmesi, bebek sağlığı, anne sağlığı, aile planlaması ve loğusalık konularında bilinçleniyor.


Halk Eğitim Merkezi binası üst katında gerçekleşen eğitimler ile ilgili bilgi veren Hemşire Emine Bostancı "Lüleburgaz halkının, gebeliğe hazırlık yapan anne adaylarının, torun bekleyen büyük anne ve büyük babaları, eşleri ile beraber kursumuza katılan babaları bilgilendirmek amaçlı Halk Eğitim merkezi işbirliğiyle açtığımız bir kurs. Katılım yoğun oldu. Anne adaylarının, annelerin ve eşlerin hayatı boyunca karşılaşacağı bilgileri veriyoruz. Bilgi alışverişi ile birlikte bebek bakımı, hamilelik, hamileliğe hazırlık ve eşlerin nasıl yardımcı olacağı konularında kursiyerlerimizi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.


Kursla ilgili memnuniyetini dile getiren Şükran Kaya, torunlarına bakabilmek ve kızlarına yardımcı olabilmek amacıyla kursa katıldığını söylerken Hülya Doğruoğlu ise "Doğacak olan bebeğime daha sağlıklı ve iyi bir bakım yapabilmek, bilinçlenmek adına bu kursa katılıyorum. Hamilelikte 'Hazır mıyım?, bu süreç nasıl geçecek?' gibi sorular oluyor. Bunlara hazırlıklı oluyoruz" dedi.


Damla Çiflikli ise "Bir bebek fotoğrafçısı olarak annelerime ve anne adaylarına daha faydalı olabilmek ve eksiklerimi gidermek amacıyla bu kursa katılıyorum. İleride doğum süreci yaşarken de bu bilgiler çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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