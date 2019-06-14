Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı

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Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz