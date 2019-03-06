Bebek Bekleyen Doktor Çiftin Cenazeleri Toprağa Verildi

Konya
'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaşamını bitiren, bebek bekledikleri öğrenilen doktor çiftin cenazeleri toprağa verildi.
Konya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Sarayönü
Devlet Hastanesinde görevli 4 aylık hamile doktor Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi
(SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli eşi Süleyman Köse için Hacıveyis Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri Üçler
Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Törende, doktor çiftin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.
Törene çiftin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin
, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç
, Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Olay
Konya'da dün, Süleyman Köse (27) idaresindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, Konya- Beyşehir
karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki 47 NH 803 plakalı tırla çarpışmış, daha sonra savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik'in (37) kullandığı 42 EP 064 plakalı minibüse çarpmıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetmişti.
Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse'ye ait olduğu belirlenen bir defter bulunmuş, hamile olan Köse'nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, "Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz." ifadeleri dikkati çekmişti.