Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu madde getirebileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 2 kişinin bulunduğu otobüsü durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada bebek bezleri içerisine zulalanmış 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda otobüsteki 2 kişi ile farklı bir araçla yolu kontrol eden 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bebek bezi içerisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika

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