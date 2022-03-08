Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

08.03.2022 11:30
Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince bebek bezi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince bebek bezi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan çiftten biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik il genelinde operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda M.M. ve eşi F.M. (K) isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda çocuk bezi poşeti içerisinde 406 gram metamfetamin maddesi ile 407 adet uyuşturucu extacy maddesi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan çiftten M.M. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi F.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAKARYA

Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı
Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı
Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek bezi içerisinde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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